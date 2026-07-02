Am Morgen haben die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD die Ergebnisse ihrer nächtlichen Sitzung im Koalitionsausschuss vorgestellt. Das Dokument trägt den Titel "Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung". Einer der 34 Punkte hat dabei auch etwas mit der Energiewende zu tun oder besser gesagt mit dem Stromnetz. Unter dem Agendapunkt "Wachstum und Gerechtigkeit" findet sich der Punkt "Planungsbeschleunigung Verteilnetze". Darin gestehen die Koalitionsspitzen ein, dass es entscheidend sei, das Verteilnetz schneller auszubauen, um den Fortschritt und die Bezahlbarkeit der Energiewende sichzustellen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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