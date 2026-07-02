Der chinesische Produzent für Solarzellen und Solarmodule, Ronma, will die Produktion der insolventen Trierer Soluxtec fortführen und ausbauen. Der Markenname soll dabei erhalten bleiben. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Soluxtec GmbH hat sich mit der Ronma Deutschland GmbH ein strategischer Investor gefunden, der die Solarmodulproduktion am existierenden Standort in Trier fortsetzen will. Das teilte die Kanzleigruppe DHPG mit. Das Amtsgericht Bitburg hatte am 1. Juli 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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