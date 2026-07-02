IBM hat mit neuen Chip- und Quantencomputing-Plänen die Aufmerksamkeit der Anleger zurückgewonnen und die Aktie über die wichtige 200-Tage-Linie gehoben. Besonders die angekündigte 0,7-Nanometer-Technologie sowie Milliardeninvestitionen in das Quantenprojekt "Starling" sorgen für neue Fantasie. Gleichzeitig bleiben hohe Schulden und ein schwächeres Beratungsgeschäft Risiken, weshalb die kommenden Quartalszahlen am 22. Juli richtungsweisend werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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