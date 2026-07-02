Die für ihre Geschwindigkeit bekannte agentenbasierte Infrastrukturplattform schließt sich mit einem der schnellsten Formel-1-Teams der Welt zusammen

Heute gab Vercel, das Unternehmen für agentenbasierte Infrastruktur, eine neue mehrjährige Vereinbarung mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team bekannt. Ab dem Großen Preis von Großbritannien vom 2. bis 5. Juli 2026 wird das Vercel-Logo auf den Rennwagen des Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Teams zu sehen sein, womit das erste Kapitel der Partnerschaft beginnt, bevor diese ab 2027 im gesamten Team-Ökosystem deutlich ausgeweitet wird.

Die Partnerschaft umfasst weltweite Markenrechte, erstklassige Hospitality-Erlebnisse, Kundenbindung, die Erstellung von Inhalten sowie technische Kooperationen, darunter Pläne, die digitalen Plattformen des Teams auf Vercel umzustellen.

"In der Formel 1 zählt jede Millisekunde, jede Entscheidung ist entscheidend, und kontinuierliche Innovation ist grundlegend für den Erfolg. Vercel teilt genau diese Philosophie", sagte Richard Sanders, Chief Commercial Officer des Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Teams. "Die Vercel-Plattform hilft Unternehmen weltweit dabei, schneller zu entwickeln, bessere Leistungen zu erzielen und selbstbewusst innovativ zu sein. Wir freuen uns sehr, Vercel im Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team willkommen zu heißen, und blicken darauf, eine Partnerschaft aufzubauen, die sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon einen Mehrwert schafft."

Eine Partnerschaft für die Zukunft

Die neue Partnerschaft vereint zwei Unternehmen, die dafür bekannt sind, in ihren jeweiligen Branchen die Grenzen der Leistung zu erweitern. Das Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team hat es sich zum Ziel gesetzt, bei jeder Komponente, jedem Prozess und jeder Entscheidung Höchstleistungen zu erzielen. Vercel hat es sich zur Aufgabe gemacht, Reibungsverluste zwischen Idee und Realität zu beseitigen und es Entwicklern und Unternehmen zu ermöglichen, leistungsstarke Websites, Anwendungen und Agenten mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit zu entwickeln, bereitzustellen und auszuliefern.

"Geschwindigkeit gewinnt. Das gilt auf der Rennstrecke, und das gilt auch im Web", sagte Guillermo Rauch, Gründer und CEO von Vercel. "Mercedes-AMG PETRONAS ist eines der schnellsten Teams im weltweiten Sport, und wir sind stolz darauf, ein Team zu unterstützen, das unsere Leidenschaft für technische Exzellenz und unermüdliche Optimierung teilt."

"Wenn es schnell ist, läuft es auf Vercel."

Seit über einem Jahrzehnt ist Vercel eine der schnellsten und leistungsstärksten Möglichkeiten, Inhalte ins Web zu bringen angefangen mit Next.js, dem Framework, das hinter Millionen von Websites steht, die Menschen täglich nutzen. Diese Plattform treibt nun das Zeitalter der Agenten voran, in dem Programmieragenten auf Vercel bereitgestellt werden und Unternehmen darauf ihre eigenen KI-Agenten entwickeln und veröffentlichen. Das Netzwerk, das einst nur Webseiten bereitstellte, bewegt nun Billionen von KI-Tokens auf einer agentenbasierten Infrastruktur, die auf Geschwindigkeit im großen Maßstab ausgelegt ist.

Die Partnerschaft startet heute offiziell und wird Innovatoren aus der globalen Technologie-Community im Rahmen eines Programms aus Kundenerlebnissen, Führungskräfteforen, Technologieveranstaltungen und Einblicken hinter die Kulissen zusammenbringen mit Plänen für eine Plattform, die Technologie Fans, Kunden, Partnern und Entwicklern auf der ganzen Welt näherbringt.

Über Vercel

Vercel ist das Unternehmen für agentenbasierte Infrastruktur. Als das Team hinter Next.js, dem AI SDK und v0 ist Vercel die Plattform, auf der Menschen und KI-Agenten gemeinsam Software entwickeln, bereitstellen und skalieren. OpenAI, Ramp, Supreme und Millionen von Entwicklern weltweit vertrauen auf Vercel, um die nächsten Innovationen auf den Markt zu bringen. Erfahren Sie mehr unter vercel.com.

Über das Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team

Mercedes wurde für den Rennsport geboren und das schon seit 1901. Heute tritt das Mercedes-AMG PETRONAS F1-Team an der Spitze des Motorsports an: der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft.

Der Pioniergeist unserer Unternehmensgründer lebt in unserem Engagement für Innovation und Leistung weiter. Als weltweit erster Automobilhersteller setzt Mercedes-Benz seit über einem Jahrhundert Maßstäbe in der Spitzentechnologie. Heute ist es die Aufgabe unseres F1-Teams, die Leistungsstärke der Marke auf der globalen Bühne zu demonstrieren.

Mit Standorten in Brackley und Brixworth, Großbritannien, arbeiten über 2.000 engagierte Teammitglieder mit einer einzigen Mission: den Weltmeistertitel zu gewinnen. Von 2014 bis 2021 sicherten wir uns den Rekord von acht Konstrukteurs-Meisterschaften in Folge, und wir sind hungrig auf mehr.

Bei unserer Reise geht es nicht nur um die Leistung auf der Rennstrecke; wir streben auch danach, einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben und zukünftige Generationen zu inspirieren. Wir sind stolze Unterzeichner des "Climate Pledge" und übernehmen eine Vorreiterrolle beim Aufbau eines nachhaltigeren und inklusiveren Sports.

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