Ein Team aus Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) und Center for the Science of Materials Berlin (CSMB) an der Humboldt-Universität zu Berlin meldet einen neuen Rekordwirkungsgrad für eine Tandemsolarzelle. Mit der Kombination einer CIGS- (Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid) Halbleiterschicht mit Perowskit wurden 25,5 Prozent Effizienz erreicht. Bislang lag nach Angaben des HZB die Bestmarke für diese Materialkombination und diese Zellgröße bei 24,6 Prozent. Der neue Rekord sei zertifiziert und in den Solar Cell Efficiency Tables ("Green Tables") notiert. Um hier aufgenommen zu werden, heißt es vom HZB, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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