Nach einem weiteren kräftigen Abschwung bis ganz nah an die 100-US$-Marke heran läuft bei der Palantir-Aktie derzeit eine weitere Gegenbewegung. Seit Donnerstag zog der Kurs um fast +18% an und auch heute geht es vorbörslich um weitere gut +3% hinauf. Was steckt hinter der Erholung und wie nachhaltig ist diese? Nvidia-Partnerschaft stärkt die KI-Story Im Mittelpunkt der jüngsten Kursrallye steht die neue Kooperation mit Nvidia. Gemeinsam wollen beide ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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