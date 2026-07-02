Die Deutsche Telekom-Aktie ist zuletzt an der Börse mächtig unter Druck geraten und hat innerhalb eines Monats fast -20% an Wert verloren. Doch am Donnestagvormittag kann sich der Kurs des Telekomriesen um fast +3% erholen. War der Kurssturz übertrieben und sollten Anleger dringend auf Magenta setzen? Wettbewerb aus dem All Bevor ich mich an eine Antwort auf diese Frage wage, zuerst noch mal kurz zu den beiden Hauptgründen, die hinter dem jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de