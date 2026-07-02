Deutschland erhielt im Mai 2026 flächendeckend mehr Sonne als in den Vorjahren. Die globale Strahlung lag über den langjährigen Mitteln. Im Mai 2026 betrug die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland 176 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus einer Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Das ist deutlich mehr als das Mittel des Zeitraumes von 1991 bis 2020, das der DWD für den Monat Mai mit 157 Kilowattstunden pro Quadratmeter ermittelt hat. Im Mittel der Jahre 1981 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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