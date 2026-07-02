Deutschland war im April 2026 außerordentlich sonnenreich. Die globale Strahlung lag flächendeckend über den langjährigen Mitteln. Deutschland hat im April 2026 wesentlich mehr Sonne erhalten als im langjährigen Vergleich. Das geht aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. So betrug die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland 149 Kilowattstunden pro Quadratmeter (kWh/qm). Dagegen lag der Durchschnittswert im Zeitraum 1981 bis 2010 bei 117 kWh/qm und von 1991 bis 2020 bei 123 kWh/qm.Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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