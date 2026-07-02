Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Dabei profitierten die Börsen von einer Sektorrotation. «Kapital fliesst vorübergehend aus Halbleitern, KI- und Rechenzentrumsaktien ab und zurück in klassische Industrie-, Finanz- und Standardwerte», beschrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets das Handelsgeschehen. Am Mittag gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,26 Prozent auf 6.298,67 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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