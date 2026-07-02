© Foto: Scott Schilke - Sipa USAAmazon treibt den Ausbau seines Satellitennetzes voran. Nach dem 14. Start sind 396 Satelliten im Orbit. Nun soll das Tempo deutlich steigen.Amazon hat den Ausbau seines Satelliteninternet-Projekts Amazon Leo vorangetrieben. Nach einem erfolgreichen Raketenstart am 2. Juli befinden sich nun insgesamt 396 Satelliten des Unternehmens in einer niedrigen Erdumlaufbahn. Das teilte Amazon in einer aktuellen Unternehmensmitteilung mit. Die jüngste Mission markiert zugleich einen besonderen Wendepunkt. Die Rakete vom Typ Atlas V der United Launch Alliance brachte 29 weitere Satelliten ins All. Es war der 14. Einsatz des Programms und gleichzeitig der letzte Start im Rahmen der bisherigen …
Enthaltene Werte: US0231351067Den vollständigen Artikel lesen
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