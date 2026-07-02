© Foto: Boris Roessler/dpaAirbus könnte erstmals einen konkreten Gewinnrahmen für sein Kerngeschäft nennen. Analysten sehen darin einen Wendepunkt - und glauben, dass der wahre Wert der Aktie noch kaum eingepreist ist.Die Analysten der Bank of America trauen dem europäischen Luftfahrtkonzern Airbus einen Betriebsgewinn von zehn Milliarden Euro zu - und nehmen die Aktie in ihre Favoritenliste für das dritte Quartal auf. Von ihrem Jahrestief im März haben sich die Papiere fast 30 Prozent erholt, und die Wall-Street-Analysten sehen noch mehr Luft nach oben. Die Investmentbank hat die Airbus-Aktie in ihre sogenannte Best-Ideas-Liste für das dritte Quartal aufgenommen und begründet das mit einem bevorstehenden …
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