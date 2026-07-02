Die Rheinmetall-Aktie erholt sich derzeit etwa vom rasanten Kurssturz in der vergangenen Woche. Vierstellige Kurse sind mittlerweile wieder erreicht, mit rund vier Prozent Plus zählt der Rüstungskonzern am Donnerstag zu den stärksten DAX-Werten. Richtig spannend wird es aber erst nach Xetra-Handelsschluss.Am Abend werden die letzten Signale des Rheinmetall-Managements vor den Quartalszahlen erwartet. Die sogenannten Pre-Close-Calls sorgen derzeit immer wieder für kräftige Bewegungen und hatten auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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