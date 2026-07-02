Wer durch ein beliebiges deutsches Gewerbegebiet fährt, sieht Problem und Lösung in einem einzigen Bild: hektarweise flache Hallendächer, aber keine Photovoltaik-Anlagen. Dabei wird an anderer Stelle erbittert um jede Fläche für die Energiewende gestritten. Aus unserer täglichen Arbeit mit Eigentümern großer Dachflächen sind wir überzeugt, dass hier die vielleicht größte und zugleich günstigste Photovoltaik-Reserve des Landes liegt. Und wir sind ebenso überzeugt, dass wir sie nicht heben, weil wir als Branche die falschen Debatten führen. Die öffentliche Aufmerksamkeit gilt Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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