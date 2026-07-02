Der polnische Produzent von PV-Dachziegeln, ML Systems, will seine Produkte stärker im europäischen BIPV-Markt unterbringen. Dazu hat er eine Vertriebsvereinbarung über 30.000 Einheiten abgeschlossen. Die ML System-Unternehmensgruppe hat einen Vertrag über die Lieferung standardisierter PV-Dachziegel der Marke Photonroof zum Vertrieb in Westeuropa abgeschlossen. Der mit einem führenden europäischen Distributor unterzeichnete Vertrag sehe ein Jahresvolumen von rund 30.000 Stück vor, teilte das polnische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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