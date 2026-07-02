© Foto: Pavlo Gonchar - picture allianceZwei Mitarbeiter sitzen in Haft, es geht um mutmaßlich illegale Exporte von KI-Servern mit Nvidia-Chips. Super Micro betont, selbst nicht Ziel der Ermittlungen zu sein.Super Micro steht erneut im Schatten des KI-Exportkriegs zwischen den USA und China. Taiwanische Staatsanwälte haben zwei Mitarbeiter der taiwanesischen Niederlassung des Serverherstellers bis zu einer Gerichtsanhörung in Gewahrsam genommen, zwei weitere wurden gegen Kaution freigelassen und dürfen Taiwan nicht verlassen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des mutmaßlich illegalen Exports fortschrittlicher KI-Server mit Nvidia-Chips nach China, berichtet Reuters. Die Server werden von Super Micro hergestellt und enthalten …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE