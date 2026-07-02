Amsterdam - Finom, eine europäische Finanzplattform für KMUs und Unternehmer, launcht Finom AI. Das Tool analysiert die echten Finanzdaten der Nutzerinnen und beantwortet komplexe Finanzfragen, die direkt auf dem eigenen Konto basieren. Die Funktion ist ab sofort für alle Kunden in ganz Europa verfügbar und markiert Finoms ersten Schritt auf dem Weg vom Assistenten zum vollwertigen KI-Finanzpartner für KMU. Finom AI ist direkt in die Finom-App für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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