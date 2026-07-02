Neuchâtel - Während sich der weltweite Wettlauf um KI- und Quantentechnologien beschleunigt, baut das Schweizer Deep-Tech-Unternehmen CCRAFT in Neuchâtel Produktionskapazitäten für photonische Chips im industriellen Massstab auf. Das Unternehmen will die Schweiz an die Spitze einer der wichtigsten Schlüsseltechnologien der digitalen Wirtschaft führen. Der Hersteller photonischer Chips CCRAFT hat seine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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