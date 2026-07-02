Bislang fehlt ein Standard für den Abschluss von flexiblen Netzanschlussvereinbarungen, kurz auch FCA genannt. Eon kündigte kürzlich an, dass seine Verteilnetztöchter einen einheitlichen FCA für den Anschluss von Batteriespeichern bis zum Jahresende ausrollen wollen. Er basiert auf Erfahrungen von SH Netze für den Betrieb des Batteriespeichers von Eco Stor in Bollingstedt in Schleswig-Holstein. Nun meldet ich auch Green Flexibility. Das Allgäuer Unternehmen hat vor einem Jahr begonnen, netzneutrale Speicher in Betrieb zu nehmen. Basierend auf der einjährigen Erfahrung mit dem Batteriespeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland