Vor einem Jahr haben wir uns an dieser Stelle hier in München getroffen. Wir sprachen über die Herausforderungen bei SMA und über die Umstrukturierung, gerade in Bezug auf die kleineren Anlagen im Gewerbe und für den Haushalt. Wie steht es um SMA heute? Jürgen Reinert: Tatsächlich hat sich unser Geschäft stark verschoben. Vor 15 Jahren entfielen rund 80 Prozent unseres Umsatzes auf Dachanlagen und etwa 20 Prozent auf das Großanlagengeschäft. Heute ist es genau umgekehrt: Rund 80 Prozent unseres Umsatzes stammen aus dem Large-Scale-Bereich, etwa 20 Prozent aus Home & Business. Das bedeutet aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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