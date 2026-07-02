New York - Ein schwächer als erwarteter Beschäftigungsaufbau in den USA hat am Donnerstag die US-Börsen angetrieben und dabei dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial eine Bestmarke beschert. Am letzten Handelstag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche gewann der Dow Jones Industrial zuletzt 0,9 Prozent auf 52761 Punkte und toppte damit sein Rekordhoch vom Vortag. Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent auf 7.540 Punkte, und der technologielastige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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