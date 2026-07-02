Tesla hat am Donnerstagnachmittag seine jüngsten Auslieferungszahlen veröffentlich und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Dennoch fällt die Aktie des Musk-Konzerns im US-Handel um sieben Prozent und rutscht sogar und die psychologisch wichtige Marke von 400 US-Dollar.Tesla übertraf mit 480.126 Auslieferungen und 451.758 produzierten Fahrzeugen die Erwartungen deutlich.Dennoch fällt die Aktie im US-Handel um sieben Prozent unter die Marke von 400 US-Dollar.Grund ist BYD: Der Rivale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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