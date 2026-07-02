Nach dem EEG hätte die Bundesnetzagentur bis zum 30. Juni die Festlegung zur Marktintegration von Stromspeichern und Ladepunkten (Mispel) veröffentlichen sollen. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) wies nun am Donnerstag darauf hin, dass die Behörde diese Frist verstreichen ließ, wenngleich der Bedarf an Flexibilität im Stromsystem massiv wächst und Batteriespeicher zunehmend zur Versorgungssicherheit beitragen. Doch regulatorische Entscheidungen, die dieses Potenzial noch massiv heben könnten, blieben aus, moniert der Verband. Der BVES hat dabei nicht nur Mispel im Blick, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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