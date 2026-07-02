Regulatory News:
Pursuant to the liquidity contract granted by ELIOR GROUP (Paris:ELIOR) to NATIXIS ODDO BHF, the following resources appeared on the liquidity account on June 30, 2026:
54 105 shares
• €405 959
As a reminder, when the contract was established, the following resources appeared on the liquidity account:
91 782 shares
• €329 518.25
From January 1, 2026 to June 30, 2026, the following transactions were executed:
2 208 purchase transactions
• 2 064 sale transactions
During that period, the volumes traded were:
2 929 800 shares and €6 844 258.65 on purchase
• 2 963 871 shares and €6 937 768.31 on sale
This statement is available on the website of Elior Group: www.eliorgroup.com
(investors/regulated information/regulated information/information relating to the liquidity contract)
Appendix: Details of transactions by trading day
|Date
PURCHASES
SALES
Number of purchase transactions
Number of shares purchased
For an amount of (in €)
Number of purchase transactions
Number of shares purchased
For an amount of (in €)
Total
2 208
2 929 800
6 844 259
2 064
2 963 871
6 937 768
02/01/2026
21
15 001
40 857
10
6 001
16 637
05/01/2026
16
8 379
22 678
13
9 001
24 595
06/01/2026
11
7 000
18 968
22
17 500
47 980
07/01/2026
14
8 000
22 136
16
14 000
39 056
08/01/2026
13
8 001
22 121
23
13 001
36 647
09/01/2026
10
8 000
22 796
14
12 000
34 374
12/01/2026
17
14 000
39 458
2
2 000
5 626
13/01/2026
10
8 000
22 406
3
3 000
8 466
14/01/2026
8
12 500
34 400
25
40 000
112 630
15/01/2026
20
17 500
49 875
5
7 500
21 490
16/01/2026
11
15 000
42 255
9
12 500
35 425
19/01/2026
26
32 834
91 118
19
32 500
91 955
20/01/2026
16
15 000
42 205
8
10 000
28 295
21/01/2026
13
22 500
62 720
17
20 000
55 940
22/01/2026
13
17 500
49 535
25
35 000
99 835
23/01/2026
19
19 110
54 745
3
7 500
21 515
26/01/2026
24
22 500
63 720
15
20 000
57 015
27/01/2026
11
22 500
63 120
8
12 500
35 075
28/01/2026
16
25 000
69 225
15
27 500
76 805
29/01/2026
13
17 500
50 160
18
32 500
93 965
30/01/2026
13
17 500
49 910
6
9 164
26 202
02/02/2026
8
10 542
30 262
18
27 500
79 380
03/02/2026
15
30 000
85 410
10
17 500
49 860
04/02/2026
4
5 000
14 705
20
40 000
117 805
05/02/2026
34
55 000
158 210
13
25 000
71 830
06/02/2026
24
30 000
82 570
6
8 000
22 145
09/02/2026
23
32 500
89 965
21
32 500
90 316
10/02/2026
12
20 000
55 680
21
32 500
90 740
11/02/2026
20
27 500
76 130
4
5 563
15 465
12/02/2026
18
27 500
74 530
17
15 000
40 955
13/02/2026
26
30 001
79 838
19
32 501
86 843
16/02/2026
11
22 500
61 185
25
30 000
81 710
17/02/2026
15
8 000
21 414
18
13 000
35 079
18/02/2026
13
7 264
20 239
25
17 000
47 603
19/02/2026
17
15 000
41 340
10
9 000
24 800
20/02/2026
10
9 000
25 030
14
14 000
39 200
23/02/2026
12
10 000
27 720
14
8 000
22 422
24/02/2026
10
7 000
19 212
11
9 000
24 816
25/02/2026
9
8 000
21 960
9
6 001
16 519
26/02/2026
8
7 000
19 280
13
12 000
33 420
27/02/2026
20
18 000
50 290
23
15 000
42 076
02/03/2026
30
20 000
53 880
10
8 000
21 760
03/03/2026
15
9 000
23 640
0
0
0
04/03/2026
8
4 357
11 225
6
4 000
10 420
05/03/2026
17
10 000
25 920
9
6 132
16 023
06/03/2026
4
4 000
10 350
7
2 868
7 495
09/03/2026
23
16 000
40 070
8
7 000
17 800
10/03/2026
7
7 000
18 140
21
13 000
34 034
11/03/2026
10
7 000
17 810
1
1 000
2 560
12/03/2026
20
13 001
32 032
3
2 001
5 012
13/03/2026
18
11 001
27 004
4
3 001
7 442
16/03/2026
17
10 011
24 052
7
5 001
12 032
17/03/2026
4
2 001
4 808
17
13 001
32 036
18/03/2026
20
12 001
29 377
1
1
3
19/03/2026
16
9 001
21 372
2
1 001
2 394
20/03/2026
10
6 001
14 278
9
4 001
9 620
23/03/2026
20
10 001
23 198
24
19 001
45 624
24/03/2026
4
2 001
4 902
6
3 001
7 406
25/03/2026
4
3 001
7 382
14
12 001
29 786
26/03/2026
11
6 001
14 566
1
1
2
27/03/2026
9
4 319
10 329
1
1
2
30/03/2026
6
5 000
11 774
11
10 000
23 850
31/03/2026
3
6 000
14 700
6
5 000
12 290
01/04/2026
7
6 000
15 060
25
26 000
65 608
02/04/2026
13
18 000
45 228
8
12 000
30 308
07/04/2026
14
20 000
50 240
18
18 000
45 928
08/04/2026
3
2 000
5 220
25
18 000
47 814
09/04/2026
13
16 000
41 224
3
3 000
7 760
10/04/2026
23
34 789
85 138
5
8 000
19 960
13/04/2026
14
20 000
48 852
8
12 000
29 348
14/04/2026
6
8 000
19 980
21
24 000
60 180
15/04/2026
5
6 000
15 400
9
12 691
32 670
16/04/2026
9
12 000
30 897
4
5 309
13 810
17/04/2026
5
4 001
10 175
12
16 001
41 383
20/04/2026
1
1
3
1
1
3
21/04/2026
9
12 000
30 860
5
8 000
20 700
22/04/2026
9
12 000
30 400
15
10 000
25 464
23/04/2026
7
4 000
10 160
9
10 000
25 500
24/04/2026
15
10 000
25 620
14
14 000
36 220
27/04/2026
15
12 000
30 998
8
8 000
20 880
28/04/2026
7
10 000
25 540
3
6 000
15 380
29/04/2026
6
8 000
20 340
6
10 000
25 580
30/04/2026
6
8 001
20 603
13
22 000
57 460
04/05/2026
13
18 000
47 300
14
14 000
37 140
05/05/2026
6
12 000
31 500
13
16 000
42 180
06/05/2026
28
31 086
85 239
36
48 488
131 461
07/05/2026
9
32 309
89 521
7
29 226
81 234
08/05/2026
26
32 910
89 936
30
23 544
64 714
11/05/2026
11
27 259
74 151
10
27 259
74 369
12/05/2026
15
27 060
73 470
15
36 021
98 329
13/05/2026
6
9 112
25 230
17
35 453
99 263
14/05/2026
12
16 281
46 616
24
40 180
116 144
15/05/2026
24
28 566
84 159
28
31 546
93 268
18/05/2026
32
41 132
120 248
12
19 833
58 049
19/05/2026
19
43 364
126 123
18
31 994
93 624
20/05/2026
17
36 707
102 654
19
40 983
114 917
21/05/2026
24
35 414
81 806
0
0
0
22/05/2026
25
53 417
107 976
24
42 052
85 836
25/05/2026
1
1 000
2 000
8
7 000
14 140
26/05/2026
21
38 529
76 274
22
38 529
76 433
27/05/2026
19
58 123
112 167
17
52 293
102 379
28/05/2026
21
73 946
142 560
20
65 251
126 321
29/05/2026
51
78 280
148 640
45
87 212
166 071
01/06/2026
31
74 020
138 773
30
68 561
128 898
02/06/2026
8
31 655
60 221
21
129 547
244 666
03/06/2026
27
99 991
194 359
13
75 364
147 198
04/06/2026
33
92 789
178 391
21
84 310
162 500
05/06/2026
16
75 694
145 024
10
67 077
128 929
08/06/2026
2
2 500
4 713
13
17 500
33 863
09/06/2026
58
48 094
94 375
63
65 640
128 947
10/06/2026
92
76 673
149 891
85
76 673
150 198
11/06/2026
60
46 354
91 530
56
46 354
91 715
12/06/2026
23
32 000
64 296
31
50 926
101 699
15/06/2026
27
26 845
54 893
23
38 997
79 926
16/06/2026
20
13 514
27 361
17
8 972
18 312
17/06/2026
11
27 498
54 728
9
22 784
45 405
18/06/2026
15
48 389
95 627
16
48 389
95 888
19/06/2026
34
39 700
77 959
25
30 362
59 832
22/06/2026
37
75 033
144 535
34
56 177
108 117
23/06/2026
45
40 749
77 388
77
70 269
134 059
24/06/2026
20
18 719
36 756
34
30 916
60 809
25/06/2026
94
68 277
133 337
60
66 766
130 703
26/06/2026
31
67 982
132 559
44
66 894
130 750
29/06/2026
22
49 129
96 719
7
13 204
26 163
30/06/2026
35
67 079
131 126
29
67 079
131 260
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260702802969/en/
Contacts:
ELIOR GROUP