München (ots) -Stark! NBA-Star Dennis Schröder, Welt- und Europameister, hat einfach Bock auf die deutsche Nationalmannschaft. Der Kapitän der DBB-Auswahl geht voran bei der WM-Qualifikation gegen Israel am Freitag (ab 18.45 Uhr live) und am Montag gegen Zypern (ab 18.30 Uhr live). Die beiden Partien werden bei MagentaSport und MagentaTV live UND kostenlos zu sehen sein."Qualifikation hin oder her - das sollte man ehren. Man sollte den deutschen Adler gut repräsentieren. Das will ich immer machen. Deswegen bin ich hier. Es ist mir als Person wichtig", begründet Dennis Schröder seine Teilnahme. Denn Deutschland ist nach 3 Siegen und einer Niederlage schon für die WM 2027 in Katar qualifiziert.Schröder verfolgt ein höheres Ziel: Nachdem er mit der deutschen Nationalmannschaft schon Welt- und Europameister wurde, will er nun "die Kultur weiterhin aufbauen." Der Kader sei dafür "auf einem sehr guten Weg. Wir haben Leute, die nachkommen, aber wir haben natürlich auch die Veteranen und die Mittelsektion." Bundestrainer Alex Mumbru und Dennis Schröder verfolgen neue Ziele: "Wir wollen besser werden und die Anerkennung bei jedem Turnier haben. Das macht man, wenn man dieses Commitment von allen Spielern hat."Nachfolgend das Interview mit DBB-Kapitän Dennis Schröder. Bitte bei Verwendung MagentaSport als Quelle angeben. In der WM-Qualifikation trifft die deutsche Basketball-Nationalmannschaft am Freitag ab 18.45 Uhr auf Israel, am Montag folgt ab 18.30 Uhr in Bamberg die Partie gegen Zypern - live und kostenlos bei MagentaSport sowie MagentaTV.Dieses Interview lässt in diesen Tagen aufhorchen! DBB-Kapitän Dennis Schröder, immerhin Welt- und Europameister, vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Israel und Zypern über...... seine Motivation, sich keine Pause zu nehmen, sondern auch in der WM-Qualifikation für Deutschland anzutreten: "Wir sind 2023 Weltmeister geworden, aber haben uns nicht für die Weltmeisterschaft 2027 qualifiziert. Das ist die erste Sache, die ein bisschen strange ist. Am Ende des Tages ist jedes Spiel wichtig. Qualifikation hin oder her - das sollte man ehren. Man sollte den deutschen Adler gut repräsentieren. Das will ich immer machen. Deswegen bin ich hier. Es ist mir als Person wichtig."... seine Ziele mit der Nationalmannschaft, nachdem er schon Welt- und Europameister geworden ist: "Die Kultur weiterhin aufbauen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben Leute, die nachkommen, aber wir haben natürlich auch die Veteranen und die Mittelsektion. Deutschland ist auf der Karte. Die Leute wissen das ganz genau. Wir wollen besser werden und die Anerkennung bei jedem Turnier haben. Das macht man, wenn man dieses Commitment von allen Spielern hat. Das ist mein Ziel. Natürlich will man Titel gewinnen. Wir haben sehr gut gespielt und zwei große Titel schon geholt. Aber nicht alles ist mit dem Erfolg immer verknüpft. Wenn wir das Richtige tun und die richtigen Sachen verkörpern, dann haben wir auch schon gewonnen. Wenn man dann aber noch ein Turnier oder die Olympischen Spiele gewinnt, dann ist es natürlich nochmal ein Pluspunkt "... über das Auswärtsspiel gegen Israel in Riga, wo die deutsche Mannschaft Europameister wurde: "Riga war cool. Meine ganze Familie war da. Wir haben immer sehr viel nach den Trainingseinheiten unternommen. Wir sind ein bisschen in die Altstadt gefahren. Natürlich bleibt das immer in unseren Herzen. Dass wir da Europameister geworden sind, ist riesig. Ich freue mich natürlich. Unseren Fahrer muss ich auch wieder aktivieren, wenn wir da sind, der war sehr nett." Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/qTY5FLWJzMJjeCqBasketball live bei MagentaSportWM-Qualifikation der MännerFreitag, 03. Juli:ab 18.45 Uhr: Israel - DeutschlandMit Basti Ulrich und Alex Vogel (Co-Kommentar / Experte)Montag, 06. Juli:ab 18.30 Uhr: Deutschland - ZypernMit Benni Zander, Per Günther (Co-Kommentar/Experte), Ireti Amojo (Expertin) und Jan LüdekePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6307213