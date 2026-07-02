Der DAX steigt heute auf ein neues Allzeithoch. TUI-Anleger schauen derweil auf eine Aktie, die bei 7,21 Euro notiert und erneut unter der 200-Tage-Linie hängt. Dabei fehlt es dem Reisekonzern nicht an positiven Nachrichten: sinkende Gebühren beim Reisesicherungsfonds, neue Hotels, hohe Analystenkursziele. Trotzdem kommt der Kurs nicht nachhaltig vom Fleck. DER AKTIONÄR hatte TUI erst am 19. Juni in Ausgabe 26/2026 kritisch beleuchtet. Der damalige Befund wirkt am Tag des DAX-Rekords aktueller denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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