Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nur eine Richtung gekannt - nach oben. Der Leitindex SMI knackte dabei die Marke von 14'400 Punkten. Für Rückenwind sorgten starke Schwergewichte, Gewinne auf breiter Front sowie insbesondere Hoffnungen auf eine weniger restriktive US-Geldpolitik. Der US-Arbeitsmarktbericht fiel schwächer aus als erwartet. Dass die US-Wirtschaft im Juni nur halb so viele neue Stellen schuf wie antizipiert, dämpft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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