Paris / London / Zürich - Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 hat am Donnerstag ein Rekordhoch erklommen. Auch allgemein ging es an Europas Aktienmärkten kräftig nach oben. So verzeichneten der schweizerische SMI und der spanische Ibex 35 ebenfalls Bestwerte. Der starke Schub kam am Nachmittag mit den US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Ein deutlich schwächer als erwarteter Beschäftigungsaufbau in den Vereinigten Staaten dämpfte die Sorgen vor einer baldigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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