Zug - Die Procimmo Group AG hat beschlossen, die Gesellschaften Streetbox SA und PIO 1 SA zu veräussern, wobei Letztere über die Konzerntochtergesellschaft Procimmo Invest AG gehalten wird. Das Aktienkapital beider Gesellschaften wurde vollständig an die Herren Arno Kneubühler, Cédric Leimer und Michel Niklaus verkauft. Der Vollzug des Verkaufs der Streetbox SA und der PIO 1 SA an die genannten Erwerber erfolgte am 1. Juli 2026. Die Streetbox SA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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