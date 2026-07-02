Cleverbridge beteiligt sich an den Emittententests des Agentic Ready-Programms von Visa und nutzt das Trusted Agent Protocol, um KI-initiierte Transaktionen auf seiner Plattform zu testen.

Cleverbridge, ein globaler Commerce-Partner und digitaler Reseller für Software- und SaaS-Unternehmen, gab heute seine Zusammenarbeit mit Visa bekannt, um Agent Commerce zu ermöglichen und zu testen. Cleverbridge wird dabei das Trusted Agent Protocol und das Agentic Directory von Visa nutzen, um KI-Agenten, die mit seiner Commerce-Plattform interagieren, sicher zu erkennen und zu verwalten.

Cleverbridge gehört zu den ersten Händlern, die von den Vorteilen dieser Funktionen Gebrauch machen, mit denen sich vertrauenswürdige Akteure von unbekanntem oder nicht verifiziertem Traffic unterscheiden lassen und festgelegt werden kann, wie autorisierte Akteure auf die Plattform und die Produktinformationen zugreifen dürfen und das alles im Rahmen bestehender Risiko- und Kontroll-Frameworks.

Im Rahmen dieses Pilotprojekts wird Cleverbridge mehrere von Agenten initiierte Transaktionen durchführen, bei denen KI-Agenten im Auftrag der Kunden unter Einhaltung festgelegter Regeln und Kontrollmechanismen suchen, auswählen und Käufe abschließen können. Dieser Schritt versetzt Agenten in die Lage, den gesamten Einkaufsprozess abzuschließen und den Übergang von der KI-gestützten Suche hin zum echten agentenbasierten Handel zu vollziehen.

"Agentic Commerce kann für Softwareunternehmen eine neue Möglichkeit zur Unterstützung des digitalen Einkaufs schaffen, eine Skalierung wird aber nur dann möglich sein, wenn Händler vertrauenswürdige Agenten identifizieren und die Transaktionen im Rahmen klarer Regeln und Kontrollen abwickeln können", so Richard Stevenson, CEO von Cleverbridge. "Mit Visa am Trusted Agent Protocol zusammenzuarbeiten, bietet Cleverbridge eine wichtige Gelegenheit, mitzugestalten, wie verifizierte KI-Agenten Softwaretransaktionen auf sichere, geregelte und wirtschaftlich praktikable Weise unterstützen können."

Das Trusted Agent Protocol und das Agentic Directory von Visa eröffnen Händlern einen Weg, zu erkennen, wann sie mit einem verifizierten KI-Agenten interagieren und nicht mit unbekanntem oder nicht vertrauenswürdigem Traffic. Nachdem das Trusted Agent Protocol nun aktiviert wurde, hat Cleverbridge seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, von Agenten initiierte Transaktionen in seiner eigenen Umgebung zu unterstützen. Dabei autorisieren die Emittenten diese Zahlungen sicher mithilfe von Visa Payment Passkeys und tragen so dazu bei, dass jede Transaktion verifiziert und vertrauenswürdig ist.

"KI-Agenten spielen schon heute eine immer wichtigere Rolle dabei, wie Menschen Produkte entdecken. Bislang endeten diese Prozesse jedoch häufig an der Kasse", so Mathieu Altwegg, Head of Product and Solutions bei Visa Europe. "Was wir mit Partnern wie Cleverbridge nun möglich machen, ist die Fortsetzung dieser Interaktionen bis zum Kauf. Händler können diese Prozesse nun sicher abschließen, und für Kunden eröffnet sich ein neuer Kanal für Transaktionen."

Diese Arbeit baut auf der Ankündigung von Visa auf dem Visa Payments Forum in Paris auf, wo Visa Transaktionen im Bereich des Agentic Commerce in unterschiedlichen Sektoren wie Einzelhandel und Reisen vorstellte.

Über Cleverbridge

Als global tätiger Handelspartner und Digital-Reseller unterstützt Cleverbridge Software- und SaaS-Unternehmen bei der internationalen Skalierung durch Übernahme der Verantwortung für Einnahmenvorgänge wie Zahlungen, Abonnements, Steuern und Compliance-Vorgänge und Erbringen von Dienstleistungen zur Performance-Optimierung über den Kundenlebenszyklus hinweg. Von Selbstbedienungs- über vertriebsgeführte und partnergeführte bis zu hybriden Abläufen unterstützt Cleverbridge Unternehmen bei der Transformation ihrer Go-to-Market-Strategien zur Margensteigerung und zur Schaffung eines berechenbareren Wachstums.

Cleverbridge wurde 2005 gegründet, ist heute auf über 240 Märkten tätig und unterhält Niederlassungen in Chicago, Austin, Köln, London und Singapur. Weitere Informationen unter grow.cleverbridge.com.

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