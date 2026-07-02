Brenus Pharma gab heute wichtige Ernennungen für sein Board of Directors bekannt. Das Unternehmen begrüßt Eric DESSERTENNE als President und Chairman des Board of Directors. Er tritt die Nachfolge des Mitbegründers Jacques GARDETTE an, der dem Board weiterhin als aktives Mitglied angehören wird. Eric verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Innovation und Wertschöpfung im Gesundheitswesen und hat insbesondere BIOCORP während seiner gesamten Entwicklung bis hin zur Übernahme durch Novo Nordisk geleitet. Außerdem beruft Brenus Camilla SYLVEST als zweites unabhängiges Mitglied des Board of Directors, nach der bereits erfolgten Berufung von Diala EZZEDDINE, einer erfahrenen Führungskraft und Unternehmerin aus der Biotech-Branche mit Sitz in den USA.

Camilla SYLVEST ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit der Pharmabranche und eine internationale Spitzenmanagerin. Sie war fast drei Jahrzehnte lang bei Novo Nordisk A/S tätig, zuletzt als Executive Vice President für Global Commercial Strategy, Corporate Communication and Sustainability. Gegenwärtig ist sie Mitglied des Board of Directors von Argenx SE, Getinge AB und Zealand Pharma A/S. Zuvor war sie Mitglied des Board of Directors von Danish Crown A/S und stellvertretende Vorsitzende der World Diabetes Foundation.

"Erics Erfolgsbilanz in Kombination mit dem Fachwissen von Diala und Camilla verschafft uns eine gute Ausgangsposition, um unsere ambitionierten Ziele für Brenus umzusetzen. Ich möchte mich bei Jacques GARDETTE für seine wegweisende Vision und seine unermüdliche Unterstützung von Brenus bedanken", erklärt Paul BRAVETTI, CEO von Brenus Pharma.

"Es ist mir eine Ehre, den Vorsitz eines derart hochkarätig besetzten Boards zu übernehmen. Diala und Camilla geben uns strategische Orientierung, um ein führendes Biotech-Unternehmen weiter aufzubauen", so Eric DESSERTENNE, Chairman und President bei Brenus Pharma.

"Beeindruckt haben mich besonders die Eleganz der wissenschaftlichen Arbeit von Brenus und die sich verdichtenden klinischen Belege für dessen Potenzial, die Behandlung solider Tumoren grundlegend zu verändern", betont Camilla SYLVEST. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team."

Über Brenus Pharma

Brenus Pharma ist ein Biopharmaunternehmen mit Produktkandidaten in der klinischen Phase und entwickelt eine sofort einsatzbereite Plattform für neuartige Ansätze in der Immunonkologie. Diese innovative Präzisionstechnologie ahmt die Expression von Tumorproteinen nach und macht diese für das Immunsystem sichtbar. Auf diese Weise ermöglicht sie eine multispezifische Immunreaktion in vivo, die sich an die Tumorentwicklung bei schwer zu behandelnden soliden Tumoren anpasst, bei denen herkömmliche Therapien versagen.

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