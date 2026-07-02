Los Angeles - Spanien hat Österreich am Donnerstag im WM-Sechzehntelfinale mit 3:0 besiegt und sich damit verdient den Einzug ins Achtelfinale gesichert.



Die Spanier bestimmten die Begegnung von Beginn an und erspielten sich früh die besseren Möglichkeiten. So setzte Aymeric Laporte einen Kopfball knapp neben das Tor. Ein Treffer von Marc Cucurella wurde nach einer Ecke wegen eines Foulspiels an Österreichs Torhüter Alexander Schlager nicht anerkannt.



Nach anhaltendem Druck fiel schließlich die verdiente Führung: Mikel Oyarzabal verwertete in der 36. Minute eine Hereingabe von Marc Cucurella direkt zum 1:0. Kurz vor der Pause verhinderte Schlager mit einer starken Parade gegen einen Freistoß von Alex Baena und den Nachschuss von Lamine Yamal einen höheren Rückstand.



Österreich kam nach dem Seitenwechsel etwas mutiger aus der Kabine, blieb offensiv dennoch weitgehend ungefährlich. Die beste Gelegenheit vergab der kurz zuvor eingewechselte Sasa Kalajdzic, dessen Kopfball in der 61. Minute über das Tor ging. Nach einer Flanke von Alex Baena köpfte Pedro Porro schließlich in der 66. Minute zum 2:0 ein.



In der Schlussphase erhöhte Spanien noch einmal: Marc Cucurella bereitete auch den dritten Treffer vor, als er Mikel Oyarzabal mit einer präzisen Hereingabe bediente. Der Angreifer traf in der 89. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends zum 3:0-Endstand.



Damit zieht Spanien ins Achtelfinale ein und trifft dort den Sieger des anstehenden Sechzehntelfinals zwischen Portugal und Kroatien.





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