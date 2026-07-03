Toronto - Bei der Fußball- Weltmeisterschaft hat sich Portugal mit einem späten Treffer in der Nachspielzeit gegen Kroatien mit 2:1 durchgesetzt und steht somit im Achtelfinale.



Die Partie begann mit einer torlosen ersten Halbzeit, in der Portugal das Spielgeschehen dominierte, jedoch ohne Erfolg im Abschluss blieb. Kroatien hingegen zeigte sich in der Offensive harmlos und konnte keine nennenswerten Chancen herausspielen.



Nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf. In der 53. Minute brachte Ivan Perisic Kroatien in Führung, als er eine Flanke von Josip Stanisic geschickt annahm und flach ins Tor schoss. Portugal antwortete prompt und glich in der 68. Minute durch einen Elfmeter von Cristiano Ronaldo aus, der sicher in die Mitte des Tores traf, während der kroatische Torhüter Dominik Livakovic in eine Ecke sprang.



In der Nachspielzeit gelang Portugal der entscheidende Treffer. Rafael Leao flankte von der linken Seite, und Goncalo Ramos köpfte den Ball aus etwa acht Metern ins lange Eck. Kroatiens Torhüter Livakovic streckte sich vergeblich, um den Ball abzuwehren. Damit sicherte sich Portugal den Einzug in die nächste Runde, während Kroatien trotz einer engagierten Leistung das Turnier verlassen muss.



Im Achtelfinale trifft Portugal nun auf Spanien.





© 2026 dts Nachrichtenagentur