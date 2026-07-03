Starkes Interesse...: Aufgestockte Privatplatzierung und neue Finanzierungsbausteine stärken TOP-Nickel-Story

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'Flow-Through'-Platzierung über 6,21 Mio. CAD, exklusives Mandat für eine mögliche 600 Mio. USD-'Tax-Credit'-Finanzierung und fortgeschrittener Genehmigungsprozess: 'Crawford' rückt weiter in den Fokus.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 27. Juni 2026, 09:00 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Nickelmarkt bleibt zweigeteilt: kurzfristig bewegen Indonesien-Schlagzeilen die Preise, langfristig zählt der strategische Bedarf an verlässlichen Quellen. Zuletzt kursierten Berichte über eine mögliche Ausweitung indonesischer Erzquoten bis auf 360 Mio. Tonnen. Gleichzeitig erklärte das Ministerium, die endgültige Quote für 2026 stehe noch nicht fest. Das macht die Lage volatil - und westliche Nickelquellen wertvoll. Genau hier setzt Canada Nickel Company Inc. (WKN: A2P0XC) an.

Nickel bleibt für Edelstahl, Batterien, Verteidigung, Infrastruktur und kritische Lieferketten unverzichtbar. Die Szenarien der Internationalen Energieagentur zeigen bis 2040 steigenden Primärbedarf; zugleich bleibt das Angebot aus bestehenden und angekündigten Projekten angespannt.

"Crawford' im "Timmins-Cochrane'-Distrikt in Ontario gehört laut Canada Nickel (WKN A2P0XC) zu den weltweit größten entwickelten Nickelsulfid-Projekten. Das Ziel: eine westliche Lieferquelle für Nickel, Kobalt und Eisenprodukte mit potenziell niedrigem CO2-Fußabdruck.

Erwartetes Nickelangebot aus bestehenden und angekündigten Projekten sowie Primärbedarf in verschiedenen Szenarien:

Quelle Daten: International Energy Agency, Global Critical Minerals Outlook 2025; Eigene Darstellung

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) verweist zudem auf sinkende indonesische Erzgehalte. Niedrigere Gehalte können Verarbeitungskosten, Energiebedarf und Margen entlang der Lieferkette belasten. Für "Crawford' ist deshalb nicht allein der Erzgehalt entscheidend, sondern vor allem die mögliche Konzentratsqualität.

Quelle: Canada Nickel

Fachlich ist "Crawford' kein klassisches "High-Grade-Erzprojekt". Die Stärke liegt in Größe, Lebensdauer, Sulfidmineralisierung und Metallurgie: Canada Nickel meldete Testarbeiten mit hochwertigen Nickelsulfid-Konzentraten, die laut Unternehmen deutlich über herkömmlichen Konzentraten liegen können.

Hochwertige Konzentrate können Transport- und Veredelungsnachteile reduzieren, die Vermarktbarkeit verbessern und die Position in einer Lieferkette stärken, die zunehmend transparente, westliche und emissionsarme Quellen sucht.

Quelle: Discoveryalert.com

Crawford verbindet damit Größe, Lebensdauer, Ontario-Infrastruktur und politische Rückendeckung für kritische Mineralien - eine aus Anlegersicht seltene Kombination im westlichen Nickelmarkt.

"Crawford': Genehmigungsprozess kurz vor der Zielgeraden!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat im laufenden Jahr einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die "Impact Assessment Agency of Canada' veröffentlichte den Entwurf des "Impact Assessment Reports' und die potenziellen Auflagen für "Crawford'. Nach dem Kommentarzeitraum bis 10. Juni 2026 folgt der nächste Verfahrensschritt. Das ist noch keine Genehmigung, aber ein klarer Fortschritt.

Quelle: Canada Nickel

Auch technisch ist "Crawford' gereift. Laut Canada Nickel (WKN: A2P0XC) verbesserte sich der "NPV' gegenüber der Machbarkeitsstudie 2023 um mehr als 300 Mio. USD auf rund 2,8 Mrd. USD, die IRR stieg auf 17,6%. Einschließlich erwarteter "CCUS'-Steuergutschriften nennt das Unternehmen einen möglichen NPV von rund 2,9 Mrd. USD.

Canada Nickel zielt weiter auf einen Baubeginn bis Jahresende 2026 und erste Produktion bis Ende 2028.

Quelle: Canada Nickel

Diese Termine bleiben Zielplanungen und hängen von Genehmigungen, Finanzierung, Kosten und der finalen Investitionsentscheidung ab.

Finanzierungsstrategie: starkes Signal durch Aufstockung!

Die "Flow-Through'-Platzierung ist ein starkes Vertrauenssignal. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) platzierte 3,0 Mio. "Flow-Through'-Aktien zu 2,07 CAD und erzielte brutto 6,21 Mio. CAD. Ursprünglich waren 4,97 Mio. CAD geplant. Die Aufstockung, der Preisaufschlag gegenüber dem 20 Tage-VWAP von 1,73 CAD und die Haltefrist zeigen klares Investoreninteresse. Die Platzierung bleibt vorbehaltlich finaler TSX-V-Genehmigung.

Noch größer ist der neue Finanzierungsbaustein: Canada Nickel hat SB1 Markets AS exklusiv mandatiert, eine Fremdfinanzierung von bis zu 600 Mio. USD zu arrangieren. Damit sollen erwartete "Investment Tax Credits' aus dem Bau von "Crawford' monetarisiert werden. Ziel ist eine Arrangierung bis Ende 2026, vor der für 2027 angestrebten finalen Investitionsentscheidung. Es gibt jedoch keine Abschluss- oder Konditionsgarantie.

Quelle: Canada Nickel

SB1 Markets verweist auf rund 270 Fachleute und etwa 70 Mrd. USD arrangiertes Transaktionsvolumen in den vergangenen zwölf Monaten. Für Canada Nickel (WKN A2P0XC) kann dieses Mandat ein wichtiger Baustein zur Finanzierung von "Crawford' werden.

GeoRedox: Wasserstoff-Vision mit realem Testprogramm!

Zusätzliche Fantasie liefert die Absichtserklärung mit GeoRedox. Ziel ist ein erstes stimuliertes geologisches Wasserstoffprogramm am Crawford-Standort. GeoRedox will CO2-freien Wasserstoff aus natürlichen chemischen Reaktionen in ultramafischen Gesteinen erzeugen.

Das passt zur Geologie von "Crawford' und zu den mehr als 20 Projekten von Canada Nickel im Timmins-Nickel-Distrikt. Bei erfolgreicher Demonstration könnte Wasserstoff nachgelagerte Verarbeitung unterstützen und einen potenziell CO2-armen Industriecluster ermöglichen.

Der "Cluster'-Gedanke macht die Story größer als ein einzelnes Nickelprojekt: Canada Nickel (WKN: A2P0XC) will Konzentrate perspektivisch regional in kritische Mineralprodukte wie Nickel, Chrom und Kobalt umwandeln und Möglichkeiten zur CO2-Speicherung nutzen.

Quelle: Canada Nickel

GeoRedox soll das Demonstrationsprogramm vollständig finanzieren. Canada Nickel stellt Zugang, Proben, Daten und technisches Fachwissen bereit. Dadurch entsteht potenzieller Zusatzwert, ohne "Crawford' vom technologischen Erfolg abhängig zu machen.

Von Canada Nickel bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Rohstoff-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Canada Nickel.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-on-track-environmental-report-published-financing-underway/

Fazit:

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) vereint mehrere starke Argumente: ein großes westliches Nickelsulfid-Projekt in Ontario, sichtbaren Genehmigungsfortschritt, technische Optimierung, eine aufgestockte Finanzierung zu Aufschlag und neue Bausteine für "Crawfords' Gesamtfinanzierung.

"Crawford' wird damit strategischer für Anleger, die auf sichere Lieferketten, kritische Mineralien und westliche Rohstoffversorgung setzen. Die Story bleibt klar positiv: Canada Nickel (WKN: A2P0XC) reduziert Projektrisiken Schritt für Schritt und ergänzt "Crawford' um Timmins-Wachstum, mögliche Steuergutschriften und einen potenziell CO2-armen Industriecluster.

Kurzfristig reagiert der Markt auf Indonesien. Langfristig zählt, wo verlässliche, große und politisch stabile Nickelquellen entstehen. Genau hier rückt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit "Crawford' weiter in den Fokus.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Canada Nickel Company Inc.: Pressemitteilungen vom 10.06.2026, 20.05.2026, 24.06.2026 und Investor Presentation Mai 2026; Impact Assessment Agency of Canada (IAAC): Crawford Nickel Project Public Notice vom 11.05.2026; International Energy Agency (IEA): Global Critical Minerals Outlook 2025; Mining.com/Reuters und BusinessMirror/Bloomberg zur Indonesien-Quote; DiscoveryAlert.com; SEDAR+/NI 43-101-Berichte; Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: öffentliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, regulatorische Dokumente, technische Berichte und Marktquellen; keine eigenen Kursmodelle, keine Kursziele, qualitative Einordnung. Zukunftsgerichtete Aussagen wurden als Ziele, Erwartungen oder Potenziale formuliert. Stand der Prüfung: 27. Juni 2026.

Update-Policy & Interessenkonflikte: Keine Pflicht zu Folge-Updates. JS Research GmbH erhält eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG für Erstellung/Verbreitung dieser werblichen Veröffentlichung. SRC unterhält für diese Veröffentlichung eine entgeltliche IR-Beziehung mit Canada Nickel Company Inc. Eigene Positionen (JS Research GmbH/Autor/Mitarbeiter): Long-Position, aber keine Netto-Position >= 0,5% zum Zeitpunkt der Erstellung; Market-Making/Investment-Banking-Beziehungen: keine bekannt.

Dieser Werbeartikel wurde am 27. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Die Veröffentlichung ist eine Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung und keine Finanzanalyse im Sinne kapitalmarktrechtlicher Vorgaben.

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Besondere Risiken: Investments in ausländische Nebenwerte, Small- und Microcap-Unternehmen sowie Rohstoffentwickler sind hochspekulativ. Canada Nickel ist ein Entwicklungsunternehmen ohne laufende Produktion aus Crawford. Risiken bestehen unter anderem bei Rohstoffpreisen, Währungen, Finanzierung, Verwässerung, Genehmigungen, Baukosten, Zeitplänen, technischen Studien, Ressourcen- und Reservenschätzungen, Umweltauflagen, lokalen Stakeholdern, First Nations, Infrastruktur, politischen Rahmenbedingungen, Marktliquidität sowie allgemeinen Kapitalmarktbedingungen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

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