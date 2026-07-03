Alain Beyeler, CEO von Finpact, über die Generation 50+, die teuersten Anlagefehler und warum weder App noch Bankberater allein genügen. Moneycab.com: Herr Beyeler, die meisten Vermögensverwalter richten sich an alle Kundengruppen. Weshalb haben Sie sich bewusst auf die Generation 50+ spezialisiert? Alain Beyeler: Weil sich ab 50 die Aufgabe des Geldes grundlegend verändert. Es geht nicht mehr nur um Vermögensaufbau. Es geht darum, ein über Jahrzehnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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