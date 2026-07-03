Frankfurt am Main - Julian Nagelsmann tritt Berichten zufolge als Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Wie mehrere Medien übereinstimmend schreiben, entschied der 38-Jährige sich nach einer Krisensitzung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt am Main, von seinem Amt zurückzutreten.
Der Rücktritt Nagelsmanns zeichnete sich bereits in den vergangenen Tagen ab. Laut Berichten hatte der DFB dem Trainer eine Frist bis Montag gesetzt, um selbst zurückzutreten. In einer Mitteilung des DFB erklärte Präsident Bernd Neuendorf, dass man nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne. In einer dreieinhalbstündigen Sitzung wurde das WM-Fiasko analysiert, woraufhin Nagelsmann sein Amt wohl niederlegte.
Der Vertrag Nagelsmanns lief ursprünglich bis zur Europameisterschaft 2028. Als möglicher Nachfolger wird Jürgen Klopp gehandelt, der laut Sky Sport bereit wäre, den Posten zu übernehmen, sollte der DFB auf ihn zukommen.
Der Rücktritt Nagelsmanns zeichnete sich bereits in den vergangenen Tagen ab. Laut Berichten hatte der DFB dem Trainer eine Frist bis Montag gesetzt, um selbst zurückzutreten. In einer Mitteilung des DFB erklärte Präsident Bernd Neuendorf, dass man nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne. In einer dreieinhalbstündigen Sitzung wurde das WM-Fiasko analysiert, woraufhin Nagelsmann sein Amt wohl niederlegte.
Der Vertrag Nagelsmanns lief ursprünglich bis zur Europameisterschaft 2028. Als möglicher Nachfolger wird Jürgen Klopp gehandelt, der laut Sky Sport bereit wäre, den Posten zu übernehmen, sollte der DFB auf ihn zukommen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur