AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Getriebehersteller Renk will sich offenbar im Marinegeschäft verstärken. Dazu wolle das Unternehmen den nicht börsennotierten Hersteller David Brown Defence übernehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Der Zukauf könne noch am Freitag angekündigt werden. Dabei könnte David Brown Defence mit 200 Millionen bis 250 Millionen Dollar bewertet werden.

David Brown Defence ist auf Getriebe für U-Boote spezialisiert und gehört zu David Brown Santasalo. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Stellex Capital Management und hat seinen Geschäftssitz im britischen Huddersfield. Die Private-Equity-Gesellschaft hatte David Brown Santasalo nach Angaben auf ihrer Website im Jahr 2023 übernommen.

Der Zukauf würde Renk Zugang zu Technologie für Antriebssysteme für U-Boote verschaffen. Renk fertigt unter anderem die Getriebe für den deutschen Kampfpanzer Leopard 2 und die Panzerhaubitze 2000, aber auch den französischen Panzer Leclerc. Darüber hinaus produziert Renk Pumpen, Kompressoren und Getriebe für die Öl- und Gasindustrie./nas/stk