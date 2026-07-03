GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und analoge Produkte spezialisiert hat, gab heute die Markteinführung seines neuen I²C-EEPROMs der GD24CL-Serie bekannt. Die Serie bietet herausragende Leistung, umfassende Sicherheitsmechanismen und ausgezeichnete Zuverlässigkeit, um den strengen Anforderungen an die stabile und langfristige Speicherung kritischer Konfigurationsdaten gerecht zu werden. Diese Funktionen kommen Anwendungen in den Bereichen Industrie, Energie, Internet der Dinge (IoT), Rechenzentren und Netzwerke zugute. Als erste EEPROM-Produktserie von GigaDevice stärkt diese Einführung das Portfolio des Unternehmens an nichtflüchtigen Speichern weiter und bietet Kunden dynamischere Speicherlösungen.

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GigaDevice Launches First GD24CL Series I²C EEPROM, Further Expanding Its Non-Volatile Memory Portfolio.

Bei der Entwicklung der GD24CL-Serie stand von Anfang an eine hohe Zuverlässigkeit im Mittelpunkt. Die Produkte bieten eine Lebensdauer von bis zu 4 Millionen Programmier-/Löschzyklen, was dem Vierfachen des Industriestandards entspricht und einen zuverlässigen Betrieb bei häufigen Parameteraktualisierungen ermöglicht. Die Datenspeicherdauer beträgt bis zu 100 Jahre und gewährleistet so die langfristige Stabilität der gespeicherten Informationen. Darüber hinaus verfügen die Bausteine über eine auf Hardwareebene integrierte Fehlerkorrekturfunktion (ECC), die die Datenintegrität und die Systemzuverlässigkeit erheblich verbessert. Die Serie unterstützt zudem einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C, um sich vollständig an anspruchsvolle Anwendungsumgebungen anzupassen und dort zu funktionieren.

Die GD24CL-Serie unterstützt drei Taktfrequenzoptionen von 100 kHz, 400 kHz und 1 MHz, um vielfältige I²C-Systemkommunikationsanforderungen zu erfüllen und ein breites Anwendungsspektrum abzudecken von langsamen Sensoren bis hin zu schnellen industriellen Steuerungssystemen. Darüber hinaus unterstützen die Produkte zufällige Lese- und Schreibvorgänge auf Byte-Ebene. Dadurch eignen sie sich besonders für Anwendungen mit häufigen Aktualisierungen kleiner Datenparameter und verbessern die betriebliche Flexibilität, während gleichzeitig die Effizienz beim Schreiben von Daten auf Systemebene weiter optimiert wird.

Um Sicherheitsrisiken in komplexen Betriebsumgebungen zu begegnen, integriert die GD24CL-Serie umfassende hardwarebasierte Schutzmechanismen zum Schutz kritischer Datenbestände. Die Bausteine verfügen über einen Write-Protect-Pin (WP) für eine hardwarebasierte Schreibschutzfunktion, die fehlerhafte Schreibvorgänge aufgrund von Systemanomalien, Softwarefehlern oder böswilligen Angriffen wirksam verhindert. Darüber hinaus ist eine schreibgeschützte Sicherheitsseite integriert. Nach der Sperrung sind die Kerndaten dauerhaft geschützt und nicht mehr beschreibbar, wodurch das Risiko von Datenmanipulationen grundlegend beseitigt und eine Datensicherheitsbarriere auf Hardwareebene errichtet wird.

Auch hinsichtlich des Stromverbrauchs weist die GD24CL-Serie erhebliche Vorteile auf. Die Produkte unterstützen einen breiten Betriebsspannungsbereich von 1,7 V bis 5,5 V, mit einem Standby-Strom von nur 1 µA, einem Lesestrom von nur 1 mA und einem Schreibstrom von nur 1,5 mA. Dank dieser niedrigen Stromverbrauchswerte eignet sich die Serie besonders gut für industrielle IoT-Endgeräte, umweltfreundliche Rechenzentren und andere stromsensitive Anwendungen und bietet damit eine starke Unterstützung für einen langanhaltenden Systembetrieb.

Der Trend zur Verkleinerung der Leiterplatten in modernen Elektronikprodukten wird durch die einfache I²C-Bus-Schnittstelle der GD24CL-Serie mit geringer Pin-Anzahl unterstützt. Die Produkte sind in mehreren kompakten Gehäuseoptionen erhältlich, darunter SOP8 (150 mil), TSSOP8 (173 mil) und das noch kompaktere UDFN8-Gehäuse (2 3 mm), die den Kunden eine effiziente und platzsparende Systemintegration ermöglichen.

Die EEPROMs der GD24CL-Serie stellen einen weiteren Meilenstein im Speicherproduktportfolio von GigaDevice dar und werden Speicherkapazitäten von 32 Kb bis 1 Mb bieten. Der GD24CL256B, ein 256-Kb-Baustein, ist das erste Produkt dieser Serie, für das Muster erhältlich sind. Die Varianten mit 128 Kb und 512 Kb sollen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf den Markt kommen und Kunden aus verschiedenen Branchen ein umfangreicheres und wettbewerbsfähigeres Angebot an Speicherlösungen bieten. Für detaillierte technische Informationen oder Preisanfragen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

*GigaDevice, GD32 und deren Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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