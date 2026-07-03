Das Allgäuer Start-up Youliq hat einen Photovoltaik-Batteriespeicher auf den Markt gebracht, den Nutzer:innen als Zweitspeicher in einem bestehenden Photovoltaik-Batteriesystem nutzen können. Das steckerfertige Gerät kann man an eine Haushaltssteckdose anschließen. Die Youliq GmbH aus Kraftisried im Allgäu hat einen neuen Photovoltaik-Batteriespeicher mit 10,2 kWh Speicherkapazität auf den Markt. Dieser ist laut Hersteller für eine Inbetriebnahme für Nutzerinnen und Nutzer ohne technische Vorkenntnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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