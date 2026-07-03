Zürich (www.anleihencheck.de) - Julius Bär ernennt Peter Burrill zum Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Peter Burrill ist ein ausgewiesener Finanzexperte mit über 30 Jahren Berufserfahrung in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Er stößt von Standard Chartered zu Julius Bär, wo er neun Jahre tätig war, zuletzt als Interim Group CFO und Mitglied des Group Management Teams. Davor war er während fünf Jahren Group Head Central Finance und stellvertretender CFO. In diesen Funktionen transformierte er den Finanzbereich umfassend, von der Kerninfrastruktur und dem Operating Model bis hin zum Aufbau eines leistungsstarken internationalen Teams. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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