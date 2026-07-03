FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.07.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 245 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CRANEWARE PRICE TARGET TO 2600 (2900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BROOKS MACDONALD WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1600 PENCE - CITIGROUP RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1200 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 270 (265) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 210 (205) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MOONPIG PRICE TARGET TO 278 (235) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NINETY ONE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TELECOM PLUS TARGET TO 740 (700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 635 (612) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BP PRICE TARGET TO 520 (650) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 245 (220) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1025 (1040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3600 (3900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ENQUEST PRICE TARGET TO 35 (29) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2850 (2700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL RAISES CLOSE BROTHERS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 495 (490) PENCE - UBS RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2750 (2700) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1530 (1520) PENCE - 'BUY'
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