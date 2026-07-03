Frankfurt am Main - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Trennung von Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt gegeben.



Der Verband teilte am Freitag mit, dass Nagelsmann bereits am Vortag "in einem vertraulichen Gespräch mit'¯der Verbandsspitze" um seine Entlassung gebeten habe. Zuvor hatte es bereits entsprechende Berichte gegeben.



Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens werde man nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen, so der DFB weiter. Klopp habe bereits "seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert".'¯



Hintergrund der Entscheidung ist das frühe Ausscheiden bei der noch laufenden WM. Nach einer wechselhaften Vorrunde zeigte die DFB-Elf im Sechzehntelfinale gegen Paraguay einen blutleeren Auftritt und schied im Elfmeterschießen aus. Nagelsmann erklärte dazu: Die Mannschaft habe "nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient".



DFB-Präsident Bernd Neuendorf bedankte sich bei Nagelsmann für dessen Einsatz und lobte ihn als "verantwortungsbewussten und aufrichtigen Menschen". Auch Sportdirektor Rudi Völler äußerte "Respekt" für Nagelsmanns Entscheidung und betonte dessen Qualitäten als "exzellenter Trainer".



Neben Nagelsmann werden auch seine Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner den DFB verlassen. Zudem kündigte Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig an, seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.





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