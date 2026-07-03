Das Apex Solar mit Sitz in Eggolsheim hat TOPCon-Solarmodule entwickelt und lässt sie in China fertigen. Diese PV-Module vertreibt der Photovoltaik-Großhändler WAC Handels-GmbH exklusiv in Europa. Der B2B-Photovoltaik-Großhändler WAC Handels-GmbH erweitert sein Sortiment um die Solarmodule von Apex Solar mit Sitz in Eggolsheim. Die Apex-Photovoltaik-Module setzen auf die moderne TOPCon-Zelltechnologie und liefern eine Nennleistung von 460 Watt. Entwickelt hat das Unternehmen Apex Solar die PV-Module ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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