Die Bundesnetzagentur hat die gesetzliche Frist für die Mispel-Festlegung verstreichen lassen. Auch der Entwurf des FlexBG greift zu kurz. Der Speicherverband BVES bemängelt, dass der Bund regulatorische Entscheidungen verschiebt oder diese nicht den Anforderungen eines zukunftsfähigen Stromsystems entsprechen. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) kritisiert, dass die Bundesnetzagentur die gesetzlich vorgesehene Frist zur Festlegung "Mispel" (Marktintegration von Stromspeichern und Ladepunkten) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver