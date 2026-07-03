Ein neuartiger Mittelspannungslängsregler (MSLR) korrigiert das Spannungsband und erhöht damit die Aufnahmefähigkeit bestehender Leitungen, die dann rund 260 Prozent mehr Photovoltaik-Leistung aufnehmen können. In Hopfgarten bei Weimar startet nun ein Pilotprojekt. Ein Pilotprojekt in Thüringen soll zeigen, wie sich der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen lässt, ohne unmittelbar neue Leitungen zu bauen. In Hopfgarten bei Weimar kommt weltweit erstmals ein Kompakt-Mittelspannungslängsregler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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