Dr. Matthias Ramser (Reichmuth & Co): Marktkommentar 3. Quartal 2026

03.07.2026 -
Trotz geopolitischer Spannungen und anhaltender Unsicherheiten notieren viele Aktienmärkte nahe ihren Höchstständen. Der globale Investitionsboom prägt den aktuellen Börsenzyklus und macht eine disziplinierte Anlagestrategie wichtiger denn je.Im Video erläutert Dr. Matthias Ramser im Gespräch mit Stephan Marti, weshalb der aktuelle Börsenzyklus investitionsgetrieben ist, welche Unternehmen davon profitieren und worauf Anlegerinnen und Anleger jetzt besonders achten sollten.Erfahren Sie mehr im Video "Marktkommentar 3. Quartal 2026"
© 2026 Asset Standard