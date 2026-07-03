Es dauert nicht lange, bis in der Runde der erste Netzbetreibername fällt. Dann der zweite. Dann der Hinweis, dass es auch positive Beispiele gibt. Das Thema der Diskussion, zu der pv magazine im Mai Direktvermarkter, Energieanbieter, Berater und Regulierungsfachleute eingeladen hat, klingt zunächst technisch: Direktvermarktung kleiner Photovoltaikanlagen. Tatsächlich geht es um eine der wichtigsten Fragen für den nächsten Schritt im Heimanlagenmarkt: Was passiert, wenn kleine Anlagen nicht mehr automatisch eine feste Einspeisevergütung erhalten? Und wie lassen sie sich so in den Strommarkt integrieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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