Wer beim Tippen auf den nächsten Spotify-Chartbreaker richtig lag, konnte viel Geld kassieren. Offenbar kam es dabei auch zu gezielter Manipulation. Jetzt reagiert der Streamingdienst. Der Song "Earrings" von Malcolm Todd kletterte innerhalb einer Woche an die Spitze der US-Charts bei Spotify. Die Wiedergaben stiegen zwischen Montag und Sonntag um satte 70 Prozent. Das Merkwürdige daran: Der Song ist über zwei Jahre alt und wurde trotzdem erst vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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