Die Friedrich Vorwerk-Aktie befindet sich seit dem Hoch Anfang des Jahres mit 87 € in einem volatilen Abwärtstrend. Am Freitag verliert sie aktuell leicht und steht bei 68,20 €. Damit beträgt der Gesamtrückgang seit Jahresanfang rund -20%. Hier stellt sich die Frage: Lohnt sich schon eine Investition? Nebenwerte nicht im Fokus Momentan dominieren die KI-Werte die gesamten Börsen. Dabei geraten Nebenwerte wie Friedrich Vorwerk noch stärker in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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