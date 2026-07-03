Ab 2028 will Sony keine physischen Spiele-CDs mehr für die Konsole produzieren. Obwohl physische Datenträger schon seit Längerem auf dem Rückzug sind, nimmt Github die Meldung zum Anlass für eine ungewöhnliche Aktion. Als Sony ankündigte, die Produktion von Playstation-Spielen auf klassischen CDs zu beenden, reagierten einige Unternehmen mit Spott: Wie Windows Latest berichtet, gaben beispielsweise Domino's in Großbritannien und KFC in Spanien scherzhaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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